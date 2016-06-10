Приложение Philips Sonicare for Kids («Приложение») предоставляет рекомендации родителям по улучшению чистки зубов у детей, а также персональную информацию, основанную на сведениях о чистке зубов детьми («Услуги»). Приложение использует персональные данные, собираемые или обрабатываемые зубными щетками Philips Sonicare for Kids с рукояткой, оснащенной функцией Bluetooth («Устройство»), и/или Приложением. Контролером ваших персональных данных в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности является компания Philips Oral Healthcare, LLC, расположенная по адресу 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (далее — «Philips», «наш», «мы» или «нам»). Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на персональные данные, собираемые Приложением и Устройством. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие способы обеспечения конфиденциальности мы применяем при использовании вами наших Услуг, в том числе какие данные мы собираем, зачем мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться. Просим вас также ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования, которые описывают условия использования вами наших Услуг.
Приложение Philips Sonicare for Kids («Приложение») предоставляет рекомендации родителям по улучшению чистки зубов у детей, а также персональную информацию, основанную на сведениях о чистке зубов детьми («Услуги»).
Приложение использует персональные данные, собираемые или обрабатываемые зубными щетками Philips Sonicare for Kids с рукояткой, оснащенной функцией Bluetooth («Устройство»), и/или Приложением. Контролером ваших персональных данных в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности является компания Philips Oral Healthcare, LLC, расположенная по адресу 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (далее — «Philips», «наш», «мы» или «нам»).
Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на персональные данные, собираемые Приложением и Устройством. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие способы обеспечения конфиденциальности мы применяем при использовании вами наших Услуг, в том числе какие данные мы собираем, зачем мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.
Просим вас также ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования, которые описывают условия использования вами наших Услуг.
Мы получаем или собираем сведения и персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы загружаете, устанавливаете Приложение или осуществляете к нему доступ.
Мы получаем или собираем сведения и персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы загружаете, устанавливаете Приложение или осуществляете к нему доступ.
Конфиденциальные данные аналитики Если вы предоставите согласие, мы будем собирать данные аналитики о чистке зубов вашими детьми и использовании ими Приложения, в том числе сведения о типе зубной щетки (ручная, электрическая или Sonicare), сведения о рукоятке щетки (номер модели, серийный номер, версия встроенного ПО, производитель), сведения о продолжительности чистки, ее интенсивности и времени начала чистки («Данные о чистке»). Мы используем и/или агрегируем Данные о чистке в аналитических целях для улучшения работы Приложения и Услуг, включая улучшение общего взаимодействия вашего ребенка с Приложением, игр и графики Приложения, а также производительности Устройства. Компания Philips всегда обрабатывает Данные о чистке, используя подходящие меры по защите данных. Помимо прочего, перед передачей Данных о чистке на хранение компания Philips связывает Данные о чистке со случайным идентификатором и заменяет IP-адрес, связанный с Данными о чистке, общим IP-адресом. Перед сбором любых конфиденциальных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии со статьей 9.2.a. Регламента (ЕС) 2016/679. Помимо сказанного выше, мы просим вас не присылать нам и не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию, философским или иным убеждениям, состоянию здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях) в Приложение или через него либо иным способом. Компания Philips не будет обрабатывать Данные о чистке каким бы то ни было образом без вашего согласия. В этом случае Данные о чистке будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных. Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, то Данные о чистке будут также удалены с вашего мобильного устройства.
Конфиденциальные данные аналитики
Если вы предоставите согласие, мы будем собирать данные аналитики о чистке зубов вашими детьми и использовании ими Приложения, в том числе сведения о типе зубной щетки (ручная, электрическая или Sonicare), сведения о рукоятке щетки (номер модели, серийный номер, версия встроенного ПО, производитель), сведения о продолжительности чистки, ее интенсивности и времени начала чистки («Данные о чистке»). Мы используем и/или агрегируем Данные о чистке в аналитических целях для улучшения работы Приложения и Услуг, включая улучшение общего взаимодействия вашего ребенка с Приложением, игр и графики Приложения, а также производительности Устройства. Компания Philips всегда обрабатывает Данные о чистке, используя подходящие меры по защите данных. Помимо прочего, перед передачей Данных о чистке на хранение компания Philips связывает Данные о чистке со случайным идентификатором и заменяет IP-адрес, связанный с Данными о чистке, общим IP-адресом.
Перед сбором любых конфиденциальных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии со статьей 9.2.a. Регламента (ЕС) 2016/679. Помимо сказанного выше, мы просим вас не присылать нам и не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию, философским или иным убеждениям, состоянию здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях) в Приложение или через него либо иным способом.
Компания Philips не будет обрабатывать Данные о чистке каким бы то ни было образом без вашего согласия. В этом случае Данные о чистке будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных. Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, то Данные о чистке будут также удалены с вашего мобильного устройства.
Данные учетной записи Чтобы получить доступ к «Панели мониторинга родителей» в Приложении, необходимо создать учетную запись. Для этого вы можете использовать учетную запись MyPhilips или войти в Приложение через ваш профиль в социальной сети, включая вашу учетную запись Apple. Данные учетной записи используются для создания вашей учетной записи и управления ею. Во время создания профиля для своего ребенка вы можете указать его имя и загрузить изображение/фотографию ребенка для профиля. Однако компания Philips не будет обрабатывать такие данные каким бы то ни было образом. Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве, и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных. Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, данные будут также удалены с вашего мобильного устройства.
Данные учетной записи
Чтобы получить доступ к «Панели мониторинга родителей» в Приложении, необходимо создать учетную запись. Для этого вы можете использовать учетную запись MyPhilips или войти в Приложение через ваш профиль в социальной сети, включая вашу учетную запись Apple. Данные учетной записи используются для создания вашей учетной записи и управления ею.
Во время создания профиля для своего ребенка вы можете указать его имя и загрузить изображение/фотографию ребенка для профиля. Однако компания Philips не будет обрабатывать такие данные каким бы то ни было образом. Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве, и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных. Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, данные будут также удалены с вашего мобильного устройства.
Файлы cookie Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии («Файлы cookie») для администрирования, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор сведений и персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе используемого вами мобильного интернет-браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе услуг, то есть информацию о том, как вы используете Приложение. Мы также используем эту информацию для показа вам контента для конкретной страны (включая информацию на вашем родном языке). Перед началом использования Файлов cookie в аналитических целях мы запросим ваше согласие на это.
Файлы cookie
Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии («Файлы cookie») для администрирования, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор сведений и персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе используемого вами мобильного интернет-браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе услуг, то есть информацию о том, как вы используете Приложение. Мы также используем эту информацию для показа вам контента для конкретной страны (включая информацию на вашем родном языке).
Перед началом использования Файлов cookie в аналитических целях мы запросим ваше согласие на это.
Оценки и отзывы Если вы напишете отзыв или оцените Приложение в магазине приложений, мы сможем обрабатывать эту информацию для ответа на ваши комментарии и вопросы, для понимания того, что вы чувствуете при использовании Приложения, для ознакомления с вашим общим восприятием Приложения и нашего бренда, а также для использования этих данных с целью улучшения Приложения. Нам доступны только ваше имя пользователя в магазине приложений, оценки, комментарии и любые подробности, которые вы решите сообщить нам или публично. Если вы не потребуете этого от нас, мы не связываем эту информацию с вашими учетными данными или любой другой информацией о вас, которой мы располагаем. Когда вы обращаетесь в службу поддержки, мы можем использовать ваши данные, чтобы отслеживать решение вашей проблемы и направлять вас по нашему процессу поддержки потребителей в соответствии с разделом «Поддержка потребителей» ниже.В основе обработки данных ваших оценок и отзывов лежит законный интерес компании Philips, и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.
Оценки и отзывы
Если вы напишете отзыв или оцените Приложение в магазине приложений, мы сможем обрабатывать эту информацию для ответа на ваши комментарии и вопросы, для понимания того, что вы чувствуете при использовании Приложения, для ознакомления с вашим общим восприятием Приложения и нашего бренда, а также для использования этих данных с целью улучшения Приложения. Нам доступны только ваше имя пользователя в магазине приложений, оценки, комментарии и любые подробности, которые вы решите сообщить нам или публично. Если вы не потребуете этого от нас, мы не связываем эту информацию с вашими учетными данными или любой другой информацией о вас, которой мы располагаем. Когда вы обращаетесь в службу поддержки, мы можем использовать ваши данные, чтобы отслеживать решение вашей проблемы и направлять вас по нашему процессу поддержки потребителей в соответствии с разделом «Поддержка потребителей» ниже.В основе обработки данных ваших оценок и отзывов лежит законный интерес компании Philips, и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.
Поддержка потребителей При возникновении у вас необходимости в получении поддержки мы можем попросить вас предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, настраиваем наши Услуги и исправляем в них ошибки. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения. Процесс обработки ваших Данных о поддержке обязателен для исполнения договора, стороной которого вы являетесь и условия которого распространяются на вас согласно Статье 6.1.(b) Регламента (ЕС) 2016/679. В некоторых случаях в основе процесса обработки ваших Данных о поддержке лежит законный интерес компании Philips и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.
Поддержка потребителей
При возникновении у вас необходимости в получении поддержки мы можем попросить вас предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, настраиваем наши Услуги и исправляем в них ошибки. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения.
Процесс обработки ваших Данных о поддержке обязателен для исполнения договора, стороной которого вы являетесь и условия которого распространяются на вас согласно Статье 6.1.(b) Регламента (ЕС) 2016/679. В некоторых случаях в основе процесса обработки ваших Данных о поддержке лежит законный интерес компании Philips и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.
Данные разных типов Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая Данные учетной записи и Файлы cookie с данными, собираемыми в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использования таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая ваш IP-адрес, Файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении и посещаемых веб-сайтах. Данные разных типов используются для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройства и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг. В этом случае в основе процесса обработки ваших Данных разных типов лежит законный интерес компании Philips и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679. Перед обработкой любых конфиденциальных данных с целью, указанной в данном разделе, мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии со статьей 9.2.a. Регламента (ЕС) 2016/679 и Общим законом о защите данных Бразилии (LGPD), федеральным законом № 13,709/2018. Данные разных типов не включают персональные данные, касающиеся вашего ребенка. Если вы соглашаетесь на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть для вас актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать ваши Данные разных типов. Перед отправкой вам информационных и рекламных сообщений мы запросим у вас согласие на это.
Данные разных типов
Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая Данные учетной записи и Файлы cookie с данными, собираемыми в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использования таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая ваш IP-адрес, Файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении и посещаемых веб-сайтах.
Данные разных типов используются для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройства и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг. В этом случае в основе процесса обработки ваших Данных разных типов лежит законный интерес компании Philips и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679. Перед обработкой любых конфиденциальных данных с целью, указанной в данном разделе, мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии со статьей 9.2.a. Регламента (ЕС) 2016/679 и Общим законом о защите данных Бразилии (LGPD), федеральным законом № 13,709/2018. Данные разных типов не включают персональные данные, касающиеся вашего ребенка.
Если вы соглашаетесь на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть для вас актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать ваши Данные разных типов. Перед отправкой вам информационных и рекламных сообщений мы запросим у вас согласие на это.
Настройки доступа Приложение может запросить разрешение на доступ к памяти, датчикам или другим функциям вашего мобильного устройства (например, фотографиям, камере, Wi-Fi, функции определения местоположения или Bluetooth). Мы требуем доступ, когда это крайне необходимо для предоставления Услуг, как описано ниже.
Настройки доступа
Приложение может запросить разрешение на доступ к памяти, датчикам или другим функциям вашего мобильного устройства (например, фотографиям, камере, Wi-Fi, функции определения местоположения или Bluetooth). Мы требуем доступ, когда это крайне необходимо для предоставления Услуг, как описано ниже.
Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.
Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.
Поставщики услуг Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам администрировать, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, продвигать на рынке наши Услуги и обеспечивать их поддержку. Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг: Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или предоставления Услуг. Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных и/или использования смежных технологий, требующихся нам для выполнения аналитики Приложения. Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных. Другие третьи стороны Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В этом случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их. Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу. Обратите внимание, что когда вы выполняете вход с помощью своей учетной записи в социальной сети Facebook через Android, вы разрешаете Facebook собирать следующую информацию через Facebook SDK: Facebook также может собирать данные аналитики об использовании вами SDK, информацию о названии используемого вами Приложения, дате авторизации входа и любом URL-адресе, относящимся ко входу. Для получения дополнительной информации о том, как Facebook использует вашу информацию, ознакомьтесь с Политикой данных Facebook. Обратите внимание, что функция входа в Facebook не является обязательной, мы всегда разрешаем вам выполнять вход, используя вашу учетную запись MyPhilips. Трансграничная передача персональных данных Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу (при наличии) информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным. Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам здесь. Как долго мы храним ваши данные? Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого периода времени, который необходим или допустим для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных с учетом нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).
Поставщики услуг
Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам администрировать, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, продвигать на рынке наши Услуги и обеспечивать их поддержку.
Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:
Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или предоставления Услуг.
Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных и/или использования смежных технологий, требующихся нам для выполнения аналитики Приложения.
Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.
Другие третьи стороны
Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В этом случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.
Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.
Обратите внимание, что когда вы выполняете вход с помощью своей учетной записи в социальной сети Facebook через Android, вы разрешаете Facebook собирать следующую информацию через Facebook SDK:
Facebook также может собирать данные аналитики об использовании вами SDK, информацию о названии используемого вами Приложения, дате авторизации входа и любом URL-адресе, относящимся ко входу. Для получения дополнительной информации о том, как Facebook использует вашу информацию, ознакомьтесь с Политикой данных Facebook. Обратите внимание, что функция входа в Facebook не является обязательной, мы всегда разрешаем вам выполнять вход, используя вашу учетную запись MyPhilips.
Трансграничная передача персональных данных
Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу (при наличии) информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.
Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам здесь.
Как долго мы храним ваши данные?
Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого периода времени, который необходим или допустим для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных с учетом нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).
Ваши права и выбор вариантов использования данных Если вы хотите отправить запрос на доступ к персональным данным или ограничение доступа к ним, а также исправление, удаление или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете обратиться к нам здесь. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством. Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношении которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа к данным или ограничение доступа к ним, либо исправление, удаление или запрет на обработку данных. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально сжатые сроки, насколько это в действительности осуществимо. В случаях, когда мы осуществляем сбор и/или обработку ваших персональных данных с вашего согласия, вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия. В случаях, когда мы руководствуемся исполнением договора для обработки ваших персональных данных в целях предоставления вам Услуг, мы не сможем предоставлять Услуги, если не получим вашу информацию. Обратите внимание на то, что если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы больше не сможете использовать, полностью или частично, наши Услуги. Когда мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с юридическим обязательством, субъектом которого мы являемся, в том числе когда вы взаимодействуете с нами для осуществления любого из ваших прав, мы считаем обработку законной в соответствии со Статьей 6.1.(c) Регламента (ЕС) 2016/679.
Ваши права и выбор вариантов использования данных
Если вы хотите отправить запрос на доступ к персональным данным или ограничение доступа к ним, а также исправление, удаление или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете обратиться к нам здесь. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.
Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношении которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа к данным или ограничение доступа к ним, либо исправление, удаление или запрет на обработку данных. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально сжатые сроки, насколько это в действительности осуществимо.
В случаях, когда мы осуществляем сбор и/или обработку ваших персональных данных с вашего согласия, вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия. В случаях, когда мы руководствуемся исполнением договора для обработки ваших персональных данных в целях предоставления вам Услуг, мы не сможем предоставлять Услуги, если не получим вашу информацию.
Обратите внимание на то, что если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы больше не сможете использовать, полностью или частично, наши Услуги.
Когда мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с юридическим обязательством, субъектом которого мы являемся, в том числе когда вы взаимодействуете с нами для осуществления любого из ваших прав, мы считаем обработку законной в соответствии со Статьей 6.1.(c) Регламента (ЕС) 2016/679.
Защита персональных данных Мы со всей серьезностью относимся к своей обязанности защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.
Защита персональных данных
Мы со всей серьезностью относимся к своей обязанности защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.
Специальная информация для родителей Политика Philips заключается в соблюдении законов, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в действиях и интересах детей в Интернете. Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные без их согласия, им следует обратиться к нам здесь. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные.
Специальная информация для родителей
Политика Philips заключается в соблюдении законов, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в действиях и интересах детей в Интернете.
Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные без их согласия, им следует обратиться к нам здесь. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные.
Изменения Уведомления о конфиденциальности Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности. Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности. Обновленная редакция Уведомления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ к нашим Услугам или их использование после вступления изменений в силу вы подтверждаете факт изучения Уведомления о конфиденциальности в новой редакции и согласия с ним после внесения в него изменений.
Изменения Уведомления о конфиденциальности
Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.
Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.
Обновленная редакция Уведомления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ к нашим Услугам или их использование после вступления изменений в силу вы подтверждаете факт изучения Уведомления о конфиденциальности в новой редакции и согласия с ним после внесения в него изменений.
Контактная информация В рамках статьи 27 Регламента (ЕС) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) выступает в качестве нашего представителя в Европейском Союзе. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как компания Philips использует ваши персональные данные, вы можете обратиться к нам (в том числе нашему инспектору по защите персональных данных и/или нашему представителю) здесь. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.
Контактная информация
В рамках статьи 27 Регламента (ЕС) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) выступает в качестве нашего представителя в Европейском Союзе.
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как компания Philips использует ваши персональные данные, вы можете обратиться к нам (в том числе нашему инспектору по защите персональных данных и/или нашему представителю) здесь. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.
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