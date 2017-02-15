Philips - Беларусь



Являясь мировым лидером в области здравоохранения, мы руководствуемся принципом того, что в центре нашей повседневной работы всегда находится пациент.

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